Bloomberg: газ в Европе вырос в стоимости после слов Путина

Полный объем последствий настигнет европейцев в начале следующего года

Недавнее заявление Владимира Путина о возможности продолжения поставок российского газа в европейские страны нанесло тяжелый удар по Европе и ее экономике. Об этом сообщает Bloomberg.

Фьючерсы на эталонные газы подскочили на 5% в пятницу, что стало самым большим ростом за неделю. До этого российский лидер заявил, что договориться о новом транзитном контракте через Украину до конца года, когда истекает срок действия текущего соглашения, будет невозможно.

Страны Центральной Европы, которые все еще покупают российский газ, предложили альтернативные решения, чтобы обеспечить бесперебойные поставки топлива через украинскую территорию, однако президент Владимир Зеленский отверг любые договоренности, которые будут способствовать поступлению денег в российскую казну. В итоге с 1 января 2025 года транзит полностью прекратится.

"Тем не менее, переговоры продолжатся в оставшиеся дни года, и нельзя полностью исключать возможность заключения сделки в последнюю минуту", – отмечают журналисты.

Потоки, находящиеся под угрозой, составляют около 5% европейского спроса. Хотя это небольшая часть рынка, потеря этих объемов заставит страны в большей степени полагаться на трубопроводный газ из Норвегии или поставки сжиженного газа из США.

Ранее сообщалось, что по Киеву нанесли массированный ракетный удар после слов Путина.