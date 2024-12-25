Актер Петренко выплатил рекордную сумму алиментов Климовой

Знаменитость смог улучшить свое финансовое положение

Разбирательства по вопросу алиментов на совместных детей Игоря Петренко и Екатерины Климовой практически подошли к концу. Актер за последние три года выплатил рекордную сумму бывшей супруге – около 7 млн рублей. Теперь ему осталось погасить лишь 1,8 млн, которые, вероятно, он перечислит уже в следующем году.

В союзе у Климовой и Петренко родилось двое сыновей, на каждого отец ежемесячно обязан отдавать порядка 320 тысяч рублей. После накопления большого количества долгов артист пытался снизить сумму алиментов, жалуясь на сложное финансовое положение, однако суд ему навстречу не пошел.

В итоге, когда долги Петренко доросли до 9 млн рублей, его стали разыскивать приставы. С февраля по сентябрь он сумел погасить 2,5 млн рублей, а потом внес еще 5 млн.

По данным журналистов, перекрыть такие долги ему помогла активная творческая деятельность. В 2024 году он снялся сразу в четырех громких проектах: "Блиндаж", "Любовь Советского Союза" и другие. Один съемочный день у него стоит 250 тысяч рублей, что помогло ему получить большие гонорары, часть из которых ушла Климовой на воспитание детей.