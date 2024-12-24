Хабенский рассказал, что верит в Дедушку Мороза

Хабенский сделал неожиданное признание о Дедушке Морозе
Константин Хабенский. Фото: Elena Ringo http://www.elena-ringo.com/wikimedia.org
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Актер и режиссер Константин Хабенский неожиданно признался, что продолжает верить в Деда Мороза, несмотря на свой возраст. По мнению артиста, вера в чудеса и сказочных персонажей является важной частью актерской профессии. Он подчеркнул, что утрата этой веры может показать, что человеку пора покинуть сцену и завершить карьеру.

Говоря о том, что он попросил бы у Деда Мороза, артист отметил, что это была бы не личная, а глобальная просьба. Он хотел бы, чтобы конфликт между нашей страной и соседним государством закончился. Разумеется, такие события разрушают жизни множества людей и оставляют глубокий след в истории.

Это заявление Хабенского вызвало бурную реакцию среди многочисленных поклонников звездного артиста, которые высоко оценили человечность знаменитости и его доброту.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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