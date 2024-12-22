Получившая российский паспорт актриса показала себя в прозрачном платье

Знаменитость похвасталась пикантными снимками

Известная уругвайская актриса Наталья Орейро, которая три года назад официально стала гражданкой России, выставила в соцсетях новые снимки, показав себя в прозрачном платье. Фигура 47-летней артистки вызвала у поклонников восторг.

Орейро предстала в кольчужном наряде, сделанном вручную – его изготавливали в течение 200 часов из 35 млн колец. По словам знаменитости, платье весит около 25 килограммов. Оно подчеркивает линию плеч, груди, талии и бедер с помощью особого дизайна, демонстрируя все выдающиеся части звезды "Дикого ангела".

Публика пришла в восторг от такого необычного образа, но еще больше – от внешних данных Натальи. Ей оставили массу восхищенных комментариев под публикацией.

"Абсолютная красота", "Какая идеальная женщина, на ней все смотрится прекрасно", – пишут люди.

Ранее стало известно, что летом Наталья Орейро приезжала в Москву на заработки. Артистка приняла участие в съемках картины, которую покажут на новогодних праздниках.