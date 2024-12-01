Отца любовника принцессы Дианы заподозрили в изнасиловании более 150 женщин

Отца любовника принцессы Дианы заподозрили в изнасиловании более 150 женщин
Мохамед аль-Файед. Фото: Abi Skipp / wikimedia.org
Знаменитость не смогли привлечь к ответственности при жизни

Детективы начали расследование по делу известного бизнесмена Мохамеда аль-Файеда, сына Додди аль-Файеда, скончавшегося в аварии с принцессой Дианой. Следователи подозревают, что при жизни мужчина изнасиловал около 150 женщин, среди которых были несовершеннолетние. Глава Harrots скончался в прошлом году в возрасте 94 лет, возбудить дело против него при жизни не смогли.

Сейчас правоохранители подозревают порядка пяти человек, которые могли оказывать аль-Файеду помощь в совершении преступлений. Утверждается, что насилие он совершал с 1977 по 2014 года. Самой маленькой жертве было 13 лет. До этого в полицию обратилась 21 женщина с обвинениями против бизнесмена, но безрезультатно.

"Цель этого расследования – дать возможность высказаться выжившим, несмотря на то, что Мохамеда аль-Файеда уже нет в живых и он не может предстать перед судом", – заявил командир британской полиции Стивен Клейман.

До этого против аль-Файеда пытались возбудить два уголовных дела в 2008 и 2015 годах, но Королевская прокурорская служба их приостановила, сославшись на отсутствие реальной перспективы осуждения. Сейчас же в полиции заявляют, что намерены восстановить доверие к своей службе, рассмотрев новые обвинения более тщательно.

Источник: Sky News

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