Король Карл III намерен изгнать принца Эндрю из королевства до своей смерти

Король Карл III поставил себе важную цель перед смертью
Карл III. Фото: Simon Walker / wikimedia.org
Монарх уверен, что его долг перед страной важнее родственных уз

Король Карл III, страдающий от онкологии, полагает, что ему осталось недолго, поэтому он предпринимает попытки навести порядок в королевстве до своего ухода. Монарх поставил себе важную цель перед смертью – он намерен полностью расквитаться со своим братом Эндрю, который регулярно является участником громких скандалов.

Сейчас Карл планирует вышвырнуть принца из королевской семьи. До этого герцогу Йоркскому сократили содержание от дворца и закрыли его службу безопасности, бюджет которой исчислялся в семизначных суммах. 

"Чарльз перепробовал абсолютно все, чтобы заставить Эндрю сократить свои расходы и прекратить вести столь расточительный образ жизни. Но Эндрю был упрям ​​и считал, что имеет королевское право не отдавать ни цента", – говорят источники.

По их словам, сейчас король намерен прибегнуть к радикальному методу – он хочет заставить брата самого заботиться о себе и своем довольствии, пока не стало слишком поздно. Если это означает, что Эндрю придется просить милостыню у богатых друзей, то Карл на такое согласен. Монарх уверен, что его долг перед короной важнее даже родственных связей.

Три года назад принц Эндрю угодил в скандал по делу Джеффри Эпштейна. Одна из несовершеннолетних жертв утверждала, что член королевской семьи изнасиловал ее, когда она находилась в рабстве. Также поговаривают, что герцог был частым гостем на вечеринках американского рэпера Пи Дидди, который обливал гостей маслом с наркотиками, а после насиловал их.

Источник: RadarOnline

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