Король Карл III намерен изгнать принца Эндрю из королевства до своей смерти

Монарх уверен, что его долг перед страной важнее родственных уз

Король Карл III, страдающий от онкологии, полагает, что ему осталось недолго, поэтому он предпринимает попытки навести порядок в королевстве до своего ухода. Монарх поставил себе важную цель перед смертью – он намерен полностью расквитаться со своим братом Эндрю, который регулярно является участником громких скандалов.

Сейчас Карл планирует вышвырнуть принца из королевской семьи. До этого герцогу Йоркскому сократили содержание от дворца и закрыли его службу безопасности, бюджет которой исчислялся в семизначных суммах.

"Чарльз перепробовал абсолютно все, чтобы заставить Эндрю сократить свои расходы и прекратить вести столь расточительный образ жизни. Но Эндрю был упрям ​​и считал, что имеет королевское право не отдавать ни цента", – говорят источники.

По их словам, сейчас король намерен прибегнуть к радикальному методу – он хочет заставить брата самого заботиться о себе и своем довольствии, пока не стало слишком поздно. Если это означает, что Эндрю придется просить милостыню у богатых друзей, то Карл на такое согласен. Монарх уверен, что его долг перед короной важнее даже родственных связей.

Три года назад принц Эндрю угодил в скандал по делу Джеффри Эпштейна. Одна из несовершеннолетних жертв утверждала, что член королевской семьи изнасиловал ее, когда она находилась в рабстве. Также поговаривают, что герцог был частым гостем на вечеринках американского рэпера Пи Дидди, который обливал гостей маслом с наркотиками, а после насиловал их.