С могилы Светличной пропала фотография артистки

Журналисты поделились увиденным на траурном месте

Актрису Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище 20 ноября. Прощание со знаменитостью было сопряжено со скандалами, а недавно стало известно еще об одном происшествии на ее могиле – неизвестные забрали фотографию артистки.

Как показано на свежих кадрах в соцсетях, в рамке, где ранее был красивый черно-белый снимок Светличной с роскошными укладкой и макияжем, теперь пустота. Остались только деревянное полотно и пластик, который закрывал фото.

Журналист Андрей Фрол объяснил, что из-за непогоды в московском регионе изображение Светличной испортилось. Оно размокло и деформировалось после прошедших дождей, поэтому снимок было решено убрать и заменить через время на другой.

Напомним, Светлана Светличная умерла на 85-ом году жизни после продолжительной болезни. Последние дни она встретила в психбольнице из-за прогрессирующей деменции, вызванной опухолью.

Во время прощания с артисткой ее сын вызвал возмущение народа из-за своей фразы, произнесенной у гроба. Он сказал, что женщина спокойно умерла в прекрасном заведении, и всех ждет такая участь.

"Умерла и умерла", – указал он.

Известно, что последние годы Алексей не общался с матерью, но на похоронах заявил, что давно позабыл все обиды на Светличную.