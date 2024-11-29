С могилы Светличной пропала фотография артистки

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Актрису Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище 20 ноября. Прощание со знаменитостью было сопряжено со скандалами, а недавно стало известно еще об одном происшествии на ее могиле – неизвестные забрали фотографию артистки.
Как показано на свежих кадрах в соцсетях, в рамке, где ранее был красивый черно-белый снимок Светличной с роскошными укладкой и макияжем, теперь пустота. Остались только деревянное полотно и пластик, который закрывал фото.
Журналист Андрей Фрол объяснил, что из-за непогоды в московском регионе изображение Светличной испортилось. Оно размокло и деформировалось после прошедших дождей, поэтому снимок было решено убрать и заменить через время на другой.
Напомним, Светлана Светличная умерла на 85-ом году жизни после продолжительной болезни. Последние дни она встретила в психбольнице из-за прогрессирующей деменции, вызванной опухолью.
Во время прощания с артисткой ее сын вызвал возмущение народа из-за своей фразы, произнесенной у гроба. Он сказал, что женщина спокойно умерла в прекрасном заведении, и всех ждет такая участь.
"Умерла и умерла", – указал он.
Известно, что последние годы Алексей не общался с матерью, но на похоронах заявил, что давно позабыл все обиды на Светличную.
Не обращать на это внимание уже невозможно