Цымбалюк-Романовская раскрыла подробности своей личной жизни

Цымбалюк-Романовская раскрыла подробности своей личной жизни
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: соцсети
Знаменитость дала лаконичный ответ на вопрос о ребенке

Бывшая возлюбленная Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прервала молчание по поводу своей личной жизни. Последние несколько лет она старалась скрывать от публики подробности.

На своей странице в соцсетях экс-супруга артиста объявила, что решила заняться коучингом. По мнению Виталины, у нее богатый жизненный опыт выхода из различных тяжелых ситуаций, которым она может обучить других. Однако народ в меньшей степени интересовало ее предложение.

Вместо вопросов про новый вид деятельности люди стали расспрашивать, как у нее обстоят дела в личной жизни и не планирует ли Цымбалюк-Романовская завести ребенка – все же в этом году ей исполнится 46 лет. На это она ответила лаконично.

"Очевидно, у меня все хорошо и я счастлива", – написала пианистка.

С Джигарханяном Виталина заключила брак в 2016 году, когда ей было 36 лет, а ему – 80. Спустя полтора года этот союз был со скандалом рассторгнут. Позже ходили слухи о ее романе с Прохором Шаляпиным, но в итоге это оказалось придуманной историей для пиара.

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