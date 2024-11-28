Названа сумма гонорара Тимура Родригеза

Артист продолжает отлично зарабатывать

Эксперт по звездной тусовке Сергей Дворцов раскрыл гонорары популярного юмориста Тимура Родригеза, сообщив, что его заработок за одно выступление варьируется от 1 до 3 миллионов рублей. Однако такие расценки применимы только к концертам, которые проходят в пределах российской столицы.

Популярный комик приобрел широкую известность благодаря участию в шоу Comedy Club на ТНТ, где он выступал много лет. Яркий стиль и харизма помогли ему завоевать расположение зрителей, что положило начало успешной карьере.

Личная жизнь артиста также вызывает интерес публики. Недавно комик разорвал союз с женой, теперь он счастлив в новых отношениях с молодой актрисой.

Родригез продолжает активно выступать и развивать карьеру в шоу-бизнесе, сохраняя статус одного из востребованных артистов российской сцены.