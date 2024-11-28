Аверин заявил о переменах в личной жизни

Аверин заявил о переменах в личной жизни
Максим Аверин. Фото: Svklimkin. Собственная работа/wikimedia.org
Многим интересно, как живет артист

49-летний актер Максим Аверин поделился новостями о своей личной жизни, которая долгое время остается предметом обсуждений поклонников. Несмотря на то, что любимец публики ни разу не ходил в ЗАГС и так и не обзавелся наследниками, он сообщил, что его личная жизнь цветет и пахнет, призвав общественность не беспокоиться на этот счет.

Отвечая на вопрос о том, как ему удается совмещать напряженный график работы с отношениями, артист отметил, что не делит жизнь на части, считая, что она одна, и все в ней должно гармонично сочетаться. Он подчеркнул, что не выделяет время специально для личной жизни, предпочитая не разделять работу и личные дела.

Кроме того, актер категорически высказался о возможности романтических отношений с ученицами. По его словам, такие отношения для него абсолютно недопустимы, поскольку он видит в этом четкую границу, которую нельзя пересекать.

Популярный артист продолжает оставаться одной из самых востребованных звезд отечественного театра и кино, при этом старается оберегать свою личную жизнь от излишнего внимания.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник

"На Рождество": в Германии выступили с отчаянным требованием по Украине

Эскалация ситуации пугает многих

В Раде выяснили коварные планы Евросоюза на украинцев

Незалежным стоит насторожиться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей