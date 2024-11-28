Аверин заявил о переменах в личной жизни

Многим интересно, как живет артист

49-летний актер Максим Аверин поделился новостями о своей личной жизни, которая долгое время остается предметом обсуждений поклонников. Несмотря на то, что любимец публики ни разу не ходил в ЗАГС и так и не обзавелся наследниками, он сообщил, что его личная жизнь цветет и пахнет, призвав общественность не беспокоиться на этот счет.

Отвечая на вопрос о том, как ему удается совмещать напряженный график работы с отношениями, артист отметил, что не делит жизнь на части, считая, что она одна, и все в ней должно гармонично сочетаться. Он подчеркнул, что не выделяет время специально для личной жизни, предпочитая не разделять работу и личные дела.

Кроме того, актер категорически высказался о возможности романтических отношений с ученицами. По его словам, такие отношения для него абсолютно недопустимы, поскольку он видит в этом четкую границу, которую нельзя пересекать.

Популярный артист продолжает оставаться одной из самых востребованных звезд отечественного театра и кино, при этом старается оберегать свою личную жизнь от излишнего внимания.