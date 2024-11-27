Бурунов разорвал отношения с возлюбленной

Артист тяжело переживает личную трагедию

Популярный артист и шоумен Сергей Бурунов сообщил, что расстался со своей возлюбленной. Как известно, знаменитость ранее часто видели с 35-летней бизнесвумен Екатериной Леви. По словам звезды, расставание стало для него тяжелым испытанием, которое он сравнил с "маленькой смертью". Он отметил, что после таких событий душевные травмы заживают не сразу, и с этим приходится мириться.





Ранее внимание к отношениям пары привлекли слухи о возможной помолвке. На безымянном пальце красотки заметили кольцо, которое многие расценили как знак скорой свадьбы. Кроме того, на одном из публичных мероприятий – свадьбе Гарика Харламова – влюбленные даже не пытались сохранить в тайне свои пылкие чувства. Они вышли на медленный танец и прилюдно целовались.





Несмотря на это, отношения пары не выдержали испытания временем. Причины расставания остаются неизвестными, но артист признался, что подобные моменты всегда оставляют глубокий след в душе.