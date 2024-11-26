Появились слухи о помолвке Ди Каприо с моделью Черетти

Девушку заметили с кольцом на безымянном пальце

Американский актер Леонардо Ди Каприо подумывает жениться на модели Виктории Черетти, несмотря на ее возраст – 26 лет. Поговаривают, что знаменитость решил отказаться от своего правила не встречаться с девушками старше 25 лет и наконец впервые в своей жизни заключить брачный союз.

На безымянном пальце возлюбленной артиста не так давно заметили кольцо, которое вполне может оказаться обручальным. Роман между ними начался в августе 2023-го года, когда пару впервые заметилитанцующими и целующимися в клубе на Ибице. До этого Черетти была замужем за итальянским диджеем Маттео Миллери.

Ди Каприо до этого встречался с моделью Камилой Морроне с 2017 по 2021 года, но к браку это не привело. Также у него были отношения с Ниной Агдал, Блейк Лайвли, Бар Рафаэли, Жизель Бюндхен и множеством других известных актрис и моделей.

Поклонники знаменитости с воодушевлением восприняли слухи о возможной свадьбе Леонардо. Они шутят, что Черрети может стать той, кому удалось разрушить проклятие 50-летнего холостяка.