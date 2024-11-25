Блогер Лерчек решила вернуть деньги обманутым россиянам

Знаменитость перечислит пострадавшим огромные суммы

Валерия Чекалина после разбирательств с недовольными россиянами приняла решение вернуть деньги за свой обучающий курс. Такое заявление сделала одна из истцов, которая была возмущена качеством предоставленных ей услуг.

Девушка рассказала, что заплатила два миллиона рублей, чтобы приобрести программу обучения от Лерчек, однако не получила того, на что рассчитывала. По ее словам, блогер не выполнила данных обещаний и не следовала своему курсу. После с покупательницей связались еще несколько человек, которые тоже захотели вернуть потраченные на продукт деньги.

Пострадавшая утверждает, что изначально Чекалина категорически отказывалась возвращать всем средства. В итоге люди приняли решение подать на нее в суд с делом о мошенничестве, после чего знаменитость решила передумать.

"Нам сообщили, что Валерия готова вернуть необходимую сумму абсолютно всем", – рассказала девушка.

Как известно, сейчас Лерчек находится под домашним арестом из-за дела по подозрению в незаконном выводе денежных средств из России. Недавно меру пресечения было решено продлить.