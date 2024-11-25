Голливудская актриса Флоренс Пью заморозила яйцеклетки в 27 лет из-за болезни

Артистка узнала о диагнозе совершенно случайно

Известная голливудская актриса Флоренс Пью призналась, что была вынуждена заморозить свои яйцеклетки в 27 лет, поскольку гинеколог нашел у нее эндометриоз матки и синдром поликистозных яичников. Диагноз стал для знаменитости большим потрясением, поскольку в ее семье все женщины рожали без каких-либо проблем вплоть до 40 лет.

Артистка рассказала, что желание пойти на осмотр к врачу у нее появилось внезапно, как наитие. Ночью ей приснилось несколько странных снов, которые подтолкнули записаться на прием.

Во время беседы медик поинтересовался, делала ли Пью когда-либо анализ своих яйцеклеток – подобный вопрос ее очень удивил. Спустя несколько тестов актрисе поставили два крайне неприятных диагноза, посоветовав также заморозить яйцеклетки на будущее.

"Это было просто ошеломляющим осознанием, и мне очень повезло, и я рада, что узнала об этом вовремя, потому что я хотела детей с самого детства", – рассказала она.

Особенно актрису удивило, что болезнь никак себя не проявляла, хотя могла преподнести много проблем в будущем.