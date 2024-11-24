Маликов рассказал о кризисе в браке

Все произошло из-за сложностей во взаимопонимании

Дмитрий Маликов откровенно рассказал о сложностях в семейной жизни с супругой Еленой. По словам артиста, за годы совместной жизни они не раз сталкивались с кризисными моментами, один из которых особенно запомнился.

Артист признался, что однажды они с возлюбленной не общались в течение нескольких недель из-за серьезного разногласия. Однако этот сложный период, как считает певец, лишь укрепил их отношения.

Певец отметил, что в браке неизбежны трудности, но главное – уметь прощать и искать компромиссы. Супруги отходчивы и любят друг друга, это помогает им справляться с любыми проблемами. По мнению Дмитрия, именно такие моменты сближают супругов и делают их связь еще прочнее.

Несмотря на испытания, семья Маликовых продолжает радовать поклонников своей крепостью и гармонией. В будущем году Дмитрий и Елена отметят 25-летний юбилей совместной жизни.