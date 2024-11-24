Русская избранница Джонни Деппа заявила о помолвке с актером

Красотка из Екатеринбурга вытащила свой счастливый билет

Сногсшибательная екатеринбурженка Юлия Власова заявила в интернет-пространстве о своей помолвке с именитым американским артистом Джонни Деппом. По словам девушки, их отношения развиваются стремительно и серьезно.

Красотка сообщила, что актер уже сделал ей предложение руки и сердца. Несмотря на то, что голливудский ловелас пока не успел познакомиться с семьей своей любовницы, пара строит совместные планы на будущее. Девушка намекнула, что они обсуждают возможность завести ребенка.

Сообщение о помолвке вызвало бурное обсуждение в Сети. Многие задаются вопросом, как могла сложиться эта необычная история любви между звездой Голливуда и уроженкой Екатеринбурга. Сам актер пока не дал официальных комментариев.