Русская избранница Джонни Деппа заявила о помолвке с актером

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Сногсшибательная екатеринбурженка Юлия Власова заявила в интернет-пространстве о своей помолвке с именитым американским артистом Джонни Деппом. По словам девушки, их отношения развиваются стремительно и серьезно.
Красотка сообщила, что актер уже сделал ей предложение руки и сердца. Несмотря на то, что голливудский ловелас пока не успел познакомиться с семьей своей любовницы, пара строит совместные планы на будущее. Девушка намекнула, что они обсуждают возможность завести ребенка.
Сообщение о помолвке вызвало бурное обсуждение в Сети. Многие задаются вопросом, как могла сложиться эта необычная история любви между звездой Голливуда и уроженкой Екатеринбурга. Сам актер пока не дал официальных комментариев.
Ситуация резко изменилась
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