Раскрыта тайна неожиданной смерти Брюса Ли

Артист страдал от редкой болезни

Спустя 51 год после кончины легендарного актера и знатока боевых искусстви Брюса Ли стала известна причина, по которой он ушел из жизни. Эксперты проанализировали заключение судмедэксперта после вскрытия и пришли к выводу, что версия с перпаратами и заказным убийством не имеют ничего общего с реальностью.

В действительности к гибели знаменитого артиста привел избыток воды. Оказалось, что Ли страдал от крайне редкой болезни – гипонатриемии, из-за которой почки теряют способность нормально выводить жидкость из организма. В итоге знаменитость скончался, поскольку в его голове скопилось слишком много воды, что привело к отеку мозга.

В одном из своих интервью Брюс рассказывал, что старается пить очень много воды, поскольку она его вдохновляет. Также эксперты предположили, что усугубляющим фактором стало недостаточное употребление соли, избыток алкоголя и лекарств, которые влияют на функцию почек по выводу жидкости из организма.

До этого существовало множество теорий о причинах смерти известного актера. Потологоанатомы нашли в его крови "Экваджестик", который связали с отеком мозга. Также в желудке погибшего была обнаружена конопля. Другие эксперты говорили, что к летальному исходу привели тепловой удар и перенапряжение, поскольку несколько лет назад у Ли удалили потовые железы.