Звезда "Слово пацана" Кемстач раскрыл свой типаж идеальной женщины

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Актер Леон Кемстач, прославившийся после выхода сериала "Слово пацана", рассказал, какие девушки ему нравятся. По его словам, из российского шоу-бизнеса он не может выделить примерный типаж, зато из зарубежного готов назать Кайли Дженнер.
Знаменитость говорит, что в известной модели ему нравится именно то, какой она стала в период отношений с Тимоти Шаламе – более естественной.
"Для меня внешность важна, безусловно. Но еще и как личность, как она ведет себя в окружающем ее мире имеет значение", – заявил Леон.
Артист указал, что сейчас Дженнер стала показывать себя без макияжа и начала позиционировать свой образ с более мягких и женственных сторон. Он отметил, что скромность, как для мужчины, так и для женщины, является настоящим украшением.
Ранее Кемстач признавался, что с удовольствием пошел бы на свидание с моделью Кайли Дженнер, однако сейчас об отношениях с девушками он особо не задумывается.
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