Психолог заявил о попытке Климовой обмануть россиян на интервью

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Екатерина Климова в недавнем интервью рассказала о том, как сильно разочарована своей личной жизнью. Артистка высказалась о трех неудавшихся браках, отметив, что ей очень стыдно перед своими детьми. Однако психолог Станислав Самбурский заявил, что не верит в слезливую речь знаменитости.
"Интервью выглядит как игра, потому что Екатерина ведет себя как женщина с низкой самооценкой, которая не уверена в себе", – сказал он.
По словам специалиста, Климова не является человеком, у которого есть подобные проблемы. Более того, поведение актрисы перед камерами вызывает у него исключительно удивление и недоумение, поскольку было заметно, что она специально подбирает позы, чтобы выглядеть более кроткой и уязвимой.
Эксперт полагает, что артистка очень хотела получить одобрение зрителей и стремилась к нему всеми способами. При этом в ее покаянии было заметно лукавство – жесты выглядели слишком театральными, образ был излишне ярким, а глаза всегда выглядили одинаково слезливо.
"Да и свои длинные ноги она не забыла показать во всей красе", – отметил психолог.
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