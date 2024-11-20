Сын решил снести памятник на могиле Градского

Между родственниками музыканта продолжается борьба

Открытие памятника на могиле Александра Градского удалось открыть только спустя три года после смерти артиста из-за скандалов внутри его семейства. Наследники знаменитости были слишком заняты дележкой имущества, и времени на то, чтобы почтить покойного у них не было.

Тем не менее, в этом году, за неделю до 75-летнего юбилея Градского его вдова Марина Коташенко все же смогла поставить памятник на месте упокоения артиста и произнесла речь, объяснив выбор в пользу простого мраморного пьедестала. По ее словам, супруг предпочитал лаконичность, когда выходил на сцену – именно поэтому он всегда надевал черную рубашку и простые брюки. Такой же стиль было решено сохранить на его надгробии.

Поклонники, впрочем, раскритиковали выбор Коташенко. Люди заявили, что Градский заслуживал более пышного памятника, поскольку при жизни являлся выдающейся творческой единицей. Некоторые и вовсе выразили мнение, что вдова решила сэкономить средства из многомиллионного наследства.

Сын артиста Даниил тоже остался недоволен внешним видом монумента. Он заявил, что хочет снести этот памятник на могиле своего отца, чтобы поставить что-то более выдающееся.

"Посмотрите на это надгробие. Она (Коташенко) положила на папу плиту, которая как рояль. А какое отношение это имеет к Градскому? Он что, пианист?" – возмущается наследник.

Сейчас сын Градского намерен признать брак между его отцом и Мариной Коташенко недействительным – всего он подал к вдове пять исков.