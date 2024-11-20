Неизвестные напали ночью королевский замок в Великобритании

Будущие монархи в этот момент спали в своих кроватях

Налетчики в масках совершили налет на поместье Виндзорский замок, когда принц и принцесса Уэльские с детьми спали в своем доме неподалеку. Двое мужчин ночью перелезли через почти двухметровый забор, чтобы угнать сельскохозяйственную технику, сообщает The Sun.

Сбежавшие воры воспользовались угнанным грузовиком, чтобы прорваться через ворота королевского поместья. После содеянного преступники уехали на пикапе и квадроцикле, которые хранились в сарае.

"Они, должно быть, уже некоторое время наблюдают за Виндзорским замком", – сказали источники в королевском дворце.

Известно, что в этот момент на месте не было короля Карла и его супруги Камиллы.

При этом во время налета не сработала сигнализация – лишь только после того, как неизвестные прорвались через ворота, стало известно о случившемся. Охрана полагает, что воры знали, где именно располагаются транспортные средства и как нужно бежать, чтобы никто их не поймал. Полиция продолжает поиски предполагаемых преступников с воскресенья, когда произошло событие.