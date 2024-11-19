Знаменитый итальянский певец Аль Бано отказался от российского гражданства

Артист утверждает, что у него только один дом, которому он всегда верен

Известный итальянский певец Аль Бано, неоднократно признававшийся в любви к России, в недавнем интервью указал, что не хочет получать российское гражданство. Артист объяснил, почему принял такое решение.

Знаменитость указал, что между Россией и Италией всегда были сильные культурные связи. Он уверен, что когда стихнет шум снарядов, то зазвучит голос разума и гуманности. Если бы ему сейчас предложили спеть на Красной площади, то Аль Бано непременно бы согласился – он и его супруга очень любят русских людей, и эти чувства непрекосновенны.

Однако получать гражданство России певец не готов, поскольку считает своим домом юг Италии, где родился.

"Мне не хочется обрубать мои корни и переезжать куда-то еще, при всем уважении к поступившим мне предложениям", – отметил он.

По словам исполнителя, у него также есть гражданство Албании из-за истории, связанной с участием его отца во Второй мировой войне. Родитель артиста назвал его в честь страны, поскольку во время боевых действий именно албанцы помогли ему выжить.

При этом Аль Бано отметил, что в России есть вещи, которые сильно поменялись за последнее время. Он мог бы порассуждать на эту тему, но не будет, поскольку испытывает уважение к идеям русских людей.