Чеботина рассказала подробности разрыва с Юрием Киселевым

Для девушки случившееся стало сильным ударом

Люся Чеботина, популярная молодая исполнительница, рассказала о своем расставании с Юрием Киселевым, известным как ЮрКисс. Их отношения, длившиеся недолго, завершились в феврале 2023 года, оставив певицу с множеством вопросов. По ее словам, она до сих пор не может до конца понять природу их связи, так как между ними не было четких договоренностей – была ли это романтическая история или всего лишь пиар.

Девушка отметила, что их поведение напоминало отношения влюбленной пары, однако парень часто избегал конкретики, что создавало у нее чувство неопределенности. Несмотря на это, певица признается, что надеялась на совместное будущее и большую любовь, так как на самом деле испытывала глубокие чувства к молодому человеку.

По словам Люси, одной из возможных причин разрыва могла стать неприязнь семьи певца к ней. Она предполагает, что не смогла найти общий язык с его близкими, что могло повлиять на их отношения. Тем не менее, звезда подчеркнула, что действительно была сильно привязана к коллеге по музыкальному цеху и тяжело переживала разрыв.