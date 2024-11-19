Чеботина рассказала подробности разрыва с Юрием Киселевым

Чеботина раскрыла детали разрыва с Юрием Киселевым
Люся Чеботина. Фото: АГН "Москва"
Для девушки случившееся стало сильным ударом

Люся Чеботина, популярная молодая исполнительница, рассказала о своем расставании с Юрием Киселевым, известным как ЮрКисс. Их отношения, длившиеся недолго, завершились в феврале 2023 года, оставив певицу с множеством вопросов. По ее словам, она до сих пор не может до конца понять природу их связи, так как между ними не было четких договоренностей – была ли это романтическая история или всего лишь пиар.

Девушка отметила, что их поведение напоминало отношения влюбленной пары, однако парень часто избегал конкретики, что создавало у нее чувство неопределенности. Несмотря на это, певица признается, что надеялась на совместное будущее и большую любовь, так как на самом деле испытывала глубокие чувства к молодому человеку.

По словам Люси, одной из возможных причин разрыва могла стать неприязнь семьи певца к ней. Она предполагает, что не смогла найти общий язык с его близкими, что могло повлиять на их отношения. Тем не менее, звезда подчеркнула, что действительно была сильно привязана к коллеге по музыкальному цеху и тяжело переживала разрыв.

Источник: Youtube-канал Надежды Стрелец ✓ Надежный источник

Объявлено о новом этапе конфликта США и России: "На кону выживание"

Ситуация резко обострилась

"За два месяца": на Западе назвали срок глобальной катастрофы

Человечество ждут жуткие потрясения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей