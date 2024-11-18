Самойлова раскрыла причину смерти козы

Знаменитость была удивлена особенностью ухода за животным

Оксана Самойлова вспомнила об участии в проекте "Большое переселение", когда все семейство блогера отправилось жить в деревне. Знаменитость вспомнила, как она вместе с мужем и детьми пережили невероятный стресс из-за смерти козы семьи Морозовых.

Модель говорит, что ей до сих пор тяжело вспоминать об этом инциденте. Ранее ей никогда не приходилось ухаживать за такими питомцами, поэтому она не знала, что они могут переесть клевера вплоть до летального исхода. Все члены семьи полагали, что для поддержания здоровья козы достаточно ее выпускать на травку, давать воды и закрывать периодически для сна.

"Поэтому ужасный был стресс и у детей, и у нас. Дети были шокированы, грустили, переживали", – вспоминает она.

После случившегося муж подарил Самойловой маленькую козочку, которая теперь живет у них дома. Блогер завела питомцу собственную страницу в соцсетях. По ее словам, их Мими оказалась невероятно милой, преданной и забавной.