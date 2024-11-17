Бывшая жена рассказала о подлой измене Хью Джекмана

Супруги были вместе 27 лет

Хью Джекман расстался с Деборрой-Ли Фернесс, которая была старше его на 13 лет. Изначально супруги скрывали причины рассторжения брака, однако недавно актриса пролила свет на причины краха их отношений.

Известный блогер Таша Люстиг в соцсетях выразила мнение, что Хью закрутил роман со своей коллегой по мюзиклу "Музыкальный человек". Там с ним в паре Саттон Фостер, которая неоднозначно прижималась к актеру во время совместных выходов на красной ковровой дорожке. По ее мнению, Джекман сбежал с любовницей от своей жены.

Публикация вскоре дошла до Фернесс, которая подтвердила все догадки "лайком" под записью. Также на эту тему высказалась ее близкая подруга, заявив, что блогер "попала в точку" со своими догадками.

Источники сообщают, что роман между Джекманом и Фостер начался еще тогда, когда оба были в браке. Многие люди на Бродвее видели, как развиваются их отношения, но предпочитали молчать, поскольку артистов очень уважают в медиа-среде.

Два года назад актриса рассказывала в интервью, что Джекман стал ее близким другом – они семьями устраивали совместные посиделки с детьми. Более того, Саттон признавалась, что перед каждым выходом на сцену они запирались в гримерке и беседовали на разные темы.