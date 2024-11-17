Бывшая жена рассказала о подлой измене Хью Джекмана

Бывшая жена рассказала о подлой измене Хью Джекмана
Хью Джекман. Фото: John Bauld from Toronto / wikimedia.org
Супруги были вместе 27 лет

Хью Джекман расстался с Деборрой-Ли Фернесс, которая была старше его на 13 лет. Изначально супруги скрывали причины рассторжения брака, однако недавно актриса пролила свет на причины краха их отношений.

Известный блогер Таша Люстиг в соцсетях выразила мнение, что Хью закрутил роман со своей коллегой по мюзиклу "Музыкальный человек". Там с ним в паре Саттон Фостер, которая неоднозначно прижималась к актеру во время совместных выходов на красной ковровой дорожке. По ее мнению, Джекман сбежал с любовницей от своей жены.

Публикация вскоре дошла до Фернесс, которая подтвердила все догадки "лайком" под записью. Также на эту тему высказалась ее близкая подруга, заявив, что блогер "попала в точку" со своими догадками.

Источники сообщают, что роман между Джекманом и Фостер начался еще тогда, когда оба были в браке. Многие люди на Бродвее видели, как развиваются их отношения, но предпочитали молчать, поскольку артистов очень уважают в медиа-среде. 

Два года назад актриса рассказывала в интервью, что Джекман стал ее близким другом – они семьями устраивали совместные посиделки с детьми. Более того, Саттон признавалась, что перед каждым выходом на сцену они запирались в гримерке и беседовали на разные темы.

Источник: US Weekly

"Все исчезло": на Западе сделали тревожное заявление об Украине

Один нюанс сильно удивляет

Поведение SHAMAN вызвало жуткое недовольство в России

В последнее время знаменитость все чаще вызывает негативную реакцию общественности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей