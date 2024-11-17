Подруга Успенской указала на опасного для артистки человека

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Нумеролог Клара Кузденбаева, подруга популярной российской исполнительницы Любови Успенской назвала главного врага знаменитости. Эксперт по тонким материям сделала резкое заявление о директоре артистки Алексе Салоне, которого она называет опасным человеком.
По словам подруги звезды, под личиной этого товарища, который даже не использует на публике свое настоящее имя – Александр Иваненко, скрывается человек без чести и совести, способный на интриги и готовый переступить через многое ради своих целей. Она утверждает, что именно Алекс стал причиной разногласий между исполнительницей и ее окружением.
"Она и на меня обиделась, что я сказала ей правду про это чудовище", – посетовала дама.
Она пожаловалась, что за последние три года мужчина постепенно разрушил отношения знаменитости с ее подружками, создавая конфликты и недопонимание. В своем комментарии нумеролог подчеркивает, что его влияние негативно сказалось на певице, а его мотивы вызывают тревогу у близких людей.
Друзья и коллеги певицы выражают обеспокоенность, надеясь на восстановление ее личных связей с близкими и спасение от деструктивного влияния.
Один нюанс сильно удивляет
В последнее время знаменитость все чаще вызывает негативную реакцию общественности