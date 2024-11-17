Подруга Успенской указала на опасного для артистки человека

"Чудовище": назван главный враг Успенской
Любовь Успенская. Фото: АГН "Москва"
Благополучие звезды под угрозой

Нумеролог Клара Кузденбаева, подруга популярной российской исполнительницы Любови Успенской назвала главного врага знаменитости. Эксперт по тонким материям сделала резкое заявление о директоре артистки Алексе Салоне, которого она называет опасным человеком.

По словам подруги звезды, под личиной этого товарища, который даже не использует на публике свое настоящее имя – Александр Иваненко, скрывается человек без чести и совести, способный на интриги и готовый переступить через многое ради своих целей. Она утверждает, что именно Алекс стал причиной разногласий между исполнительницей и ее окружением.

"Она и на меня обиделась, что я сказала ей правду про это чудовище", – посетовала дама.

Она пожаловалась, что за последние три года мужчина постепенно разрушил отношения знаменитости с ее подружками, создавая конфликты и недопонимание. В своем комментарии нумеролог подчеркивает, что его влияние негативно сказалось на певице, а его мотивы вызывают тревогу у близких людей.

Друзья и коллеги певицы выражают обеспокоенность, надеясь на восстановление ее личных связей с близкими и спасение от деструктивного влияния.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
По теме

"Все исчезло": на Западе сделали тревожное заявление об Украине

Один нюанс сильно удивляет

Поведение SHAMAN вызвало жуткое недовольство в России

В последнее время знаменитость все чаще вызывает негативную реакцию общественности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей