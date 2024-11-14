Такая участь постигла многих артистов-эмигрантов

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что после отъезда из России гонорары комика и музыканта Семена Слепакова* значительно упали. По словам известного эксперта по звездой тусовке, беглец, как и многие другие артисты, уехавшие за границу, надеялся на успешную карьеру, славу и хорошие доходы за счет заказов на корпоративы и другие мероприятия. Однако реальность оказалась иной: вместо стабильных и высоких заработков, такие артисты теперь вынуждены искать заказы по всей Европе, сталкиваясь с непредсказуемостью доходов.

Продюсер выразил сомнение в том, что комик сможет вернуть былую популярность и высокие гонорары, даже если ему удастся снять статус иностранного агента. Он подчеркнул, что российская публика вряд ли с радостью примет артиста, который покинул страну и активно высказывается в русофобском ключе. На родине у комика и других уехавших артистов теперь нет прежних перспектив, и ожидать высокого дохода в России им больше не стоит.

Ситуация красочно отражает тенденцию среди российских артистов-эмигрантов, многие из которых не сумели достичь желаемого успеха за рубежом и теперь испытывают финансовые трудности.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации