Певица Акула впервые стала мамой в 40 лет

Певица Акула впервые стала мамой в 40 лет
Певица Акула. Фото: Darhangelsky. Собственная работа, CC BY-SA 3.0/wikimedia.org
Девушка безумно счастлива

Популярная певица Акула, настоящее имя которой Оксана Почепа, впервые стала мамой в 40 лет. Исполнительница нашумевшего в начале 2000-х хита "Кислотный DJ" поделилась радостной новостью с поклонниками в социальных сетях, опубликовав трогательные фотографии из роддома.

На снимках счастливая девушка держит свою новорожденную наследницу, получившую красивое имя Раиса. Рождение дочки стало значимым событием для певицы, которая в последние годы с головой ушла в личную жизнь – звезда стала редко появляться на сцене.

Поклонники сразу же отреагировали на публикацию теплыми поздравлениями и пожеланиями здоровья маме и малышке. Многие из них вспомнили, как когда-то танцевали под зажигательные треки Акулы и признались, что рады слышать о таких приятных переменах в ее личной жизни.

Трек звезды "Кислотный DJ" стал настоящим гимном клубной культуры своего времени. Теперь артистка вступила в новый жизненный этап, став мамой.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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