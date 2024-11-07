Певица Акула впервые стала мамой в 40 лет

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Популярная певица Акула, настоящее имя которой Оксана Почепа, впервые стала мамой в 40 лет. Исполнительница нашумевшего в начале 2000-х хита "Кислотный DJ" поделилась радостной новостью с поклонниками в социальных сетях, опубликовав трогательные фотографии из роддома.
На снимках счастливая девушка держит свою новорожденную наследницу, получившую красивое имя Раиса. Рождение дочки стало значимым событием для певицы, которая в последние годы с головой ушла в личную жизнь – звезда стала редко появляться на сцене.
Поклонники сразу же отреагировали на публикацию теплыми поздравлениями и пожеланиями здоровья маме и малышке. Многие из них вспомнили, как когда-то танцевали под зажигательные треки Акулы и признались, что рады слышать о таких приятных переменах в ее личной жизни.
Трек звезды "Кислотный DJ" стал настоящим гимном клубной культуры своего времени. Теперь артистка вступила в новый жизненный этап, став мамой.
Состояние проигрывающего кандидата оставляет желать лучшего