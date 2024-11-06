Артист Владимир Селиванов назвал странную причину отказа жениться

Известный артист назвал странную причину отказа жениться
Картинка: сгенерировано ИИ
Мужчина пеняет на планеты и звезды

Актер Владимир Селиванов, получивший всероссийскую известность благодаря роли Вована в популярном проекте "Реальные пацаны", объяснил, почему до сих пор не женился на своей девушке Александре Калмыковой, несмотря на то, что у них уже есть сын Кирилл.

Оказалось, что решение отложить свадьбу связано с рекомендацией астролога, к которому пара обратилась за советом. По словам знаменитости, эксперт по положению звезд и планет предупредил их, что бракосочетание в ближайшее время может быть неблагоприятным для их отношений и предложил перенести свадьбу на пять лет.

Актер объявил, что пара решила прислушаться к этому совету и отложить торжество до более удачного времени. Несмотря на отсутствие официального брака, влюбленные продолжают вместе воспитывать сына, сохраняют гармоничные отношения и уверены, что через несколько лет смогут укрепить свой союз уже в статусе мужа и жены.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник

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