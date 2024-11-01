Сергей Мазаев назвал причину полного отказа от алкоголя

Сергей Мазаев назвал причину полного отказа от алкоголя
Сергей Мазаев. Фото: Андрей Бутко/wikimedia.org
Исполнитель решил быть откровенным

Популярный российский певец Сергей Мазаев рассказал, как сумел завязать с пагубным пристрастием к зеленому змию. Артист признался, что причиной его отказа от алкоголя стали значимые перемены в личной жизни.

Рождение дочери и начало отношений с женщиной, значительно моложе него, стали для музыканта мотивацией изменить себя изнутри. По словам фронтмена музыкального коллектива "Моральный кодекс", счастье в личной жизни привело его к решению бросить пить, поскольку он осознал, что может либо продолжать разрушать свое здоровье, либо начать лечение.

Артист обратился к врачам и проходил лечение на протяжении четырех лет, постепенно избавляясь от зависимости. Одним из ключевых факторов, который помог ему справиться с алкоголем, стало понимание того, насколько пагубно спиртное влияет на организм и личность.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник

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