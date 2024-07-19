Брежнева рассказала о личной жизни после развода с Меладзе

За развалом семейства певицы наблюдали миллионы поклонников

Крушение брака Веры Брежневой получило широкий резонанс. Когда-то поклонники активно обсуждали судьбу эффектной блондинки, сумевшей женить на себе известного композитора Константина Меладзе. Однако их семейная лодка разбилась о скалы непонимания. Теперь певица решила рассказать о подробностях своей личной жизни.



По какой конкретно причине Брежнева и Меладзе развелись, неизвестно, однако ходили слухи, что супруги по-разному оценивали происходящие на международной арене перемены и несколько разошлись в политических взглядах. Непонимание и постоянные ссоры заставили звезд расторгнуть брак.

Вера рассказала, что развод был одним из самых тяжелых периодов в ее жизни. Артистка сильно переживала, пролила немало слез и какое-то время находилась в очень подавленном состоянии. Впрочем, Брежнева подчеркнула, что подобный опыт закаляет и важно проживать его самостоятельно.

На вопрос о том, как сейчас складывается ее личная жизнь, артистка с улыбкой ответила, что все прекрасно и она "в отношениях". Речь идет об отношениях с самой собой и общей гармонизации жизни.

"Я могу сказать следующее: да, я в отношениях. Я в идеальных отношениях… с самой собой. И это самые главные отношения, самые важные отношения, которые я выстроила с самой собой", – объявила артистка.

К слову, ранее появились подробности жизни Брежневой за границей.