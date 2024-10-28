Зрителии массово покинули концерт Анны Asti в Уфе

Люди массово сбежали: концерт Анны Asti ужаснул зрителей
Анна Asti. Кадр видео из соцсетей
Народу не понравилось отношение звезды к своим поклонникам

В минувшие выходные певица Анна Asti выступила в Уфе. Популярную артистку очень ждала публика, скупив практически всее билеты на представление. Однако в итоге увиденное зрелище народу категорически не понравилось.

В соцсетях зрители массово жалуются на задержку концерта на час – по их словам, такое артистка позволяет себе постоянно. Позже она оправдалась, что представление задержали из-за ее проблем со здоровьем, но люди утверждают, что им в это особо не верится.

Во время исполнения песен многим не понравилась и сама Анна. Очевидцы отметили проблемы с программой, звуком и внешностью артистки. Некоторые и вовсе заявили о неполадках с музыкой на представлении, словно это были "90-е годы". 

"Мы ушли с концерта, так как были сильно разочарованы... Приятного вечера не получилось не только у нас. Многие покидали зрительный зал", – признаются зрители в соцсетях.

Досматривать до конца концерт многие не стали, поскольку вся концертная программа заняла у них пять часов личного времени. Ожидание до входа, прохождение контроля и задержка представления заняли у них 2,5 часа. Еще столько же длилось само мероприятие, в котором Анна, по словам людей, больше общалась с залом, чем пела.

Аналогичные жалобы появились на концерты Asti и в других городах. Зрители утверждают, что артистка ведет себя высокомерно, а ее личность – "сплошное разочарование". 

Ранее Савичева нелестно высказалась о творчестве Анны Асти.

Источник: АиФ

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