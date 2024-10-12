Савичева неосторожно высказалась о творчестве Анны Асти

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Юлия Савичева вошла в состав членов жюри конкурса молодых исполнителей "Музыкастинг". Прослушав композицию одного из участников, она высказалась о творчестве, дополнительно задев Анну Асти.
Певица заявила, что услышанная песня от конкурсанта, по ее мнению, была недостаточно раскрыта. Ей показалось, что часть смысла потерялась, и в целом она не помогла раскрыть участника конкурса в достаточной степени. Хотя голос исполнителя ей понравился.
"Для меня это десятеричная песня, коих написан миллиард штук с такой аранжировкой, с такими словами, с такой мелодикой... Мне сразу вспомнилась Анна Асти", – сказала Савичева.
Ее коллега, член жюри и генпродюсер "Нового радио" Роман Емельянов указал, что каждый раз, когда кому-то не нравится песня, то все вспоминают Анну Асти. Юлия, в свою чередь, отметила, что подобные композиции спели уже больше 50 раз.
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