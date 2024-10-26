Обратилась за помощью: как живет Натали после смерти мужа

Знаменитость столкнулась с самым больши потрясением в жизни

Спустя больше года после смерти мужа певица Натали все еще пытается прийти в себя. Мужчину нашли летом на козырьке подьезда. По словам артистки, на ужасный шаг он пошел из-за проблем со здоровьем, которые у него появились после перенесенного ковида. Теперь же она признается, что инцидент изменил ее жизнь навсегда.

Натали рассказала, что после гибели супруга ее мир рухнул. Вместе с ним она потеряла не только близкого друга, но также продюсера и отца детей.

"Будто моя душа умерла вместе с ним. Весь год я болею, по крупицам собираю силы для концертов – все-таки детей надо кормить, учить, ставить на ноги", – говорит певица.

Сейчас у нее нет сил, чтобы ухаживать за собой и ходить на интервью. Также она перестала общаться со своими друзьями. Артистка настолько тяжело переживает потерю, что справиться сама эмоциями не может – в итоге пришлось даже обратиться за помощью к психологам.

Очевидцы говорят, что узнать Натали на улице очень трудно. Она сильно похудела и перестала быть похожа сама на себя.