СМИ: у Харви Вайнштейна обнаружили рак

Неизвестно, насколько сильно прогрессировало заболевание

Продюсер Харви Вайнштейн, отбывающий наказание за многочисленные случаи домогательств и изнасилований, заболел хроническим миелоидным лейкозом. Эта форма рака является достаточно редкой.

В сентябре бывший медиамагнат перенес экстренную операцию на сердце. Помимо прочего, его состояние здоровья является крайне шатким из-за наличия других хронических заболеваний. Сейчас Вайнштен проходит терапию от онкологии в одной из американских клиник, несмотря на заключение.

Продюсера приговорили к 16 годам тюрьмы за то, что он принуждал актрис и моделей к сексуальным связям, угрожая или обещая место в различных фильмах. Предположительно, его жертвами могли стать многие голливудские звезды, однако они предпочли не раскрывать подробности отношений с Вайнштейном в суде.

Некоторые утверждают, что в случае отказа Харви мог буквально стереть в порошок карьеру любой актрисы. Поэтому он пользовался своим влиянием ради интимных связей.

Адвокаты не стали комментировать новость о недуге Вайнштена. Неизвестно, будет ли он приобщен к материалам дела, чтобы смягчить наказание 72-летнему подсудимому.