Отец Фриске рассказал, почему Шепелева выгнали с ТВ

Стало известно, почему Шепелева выгнали с ТВ
Дмитрий Шепелев. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость обладает скверным характером

Дмитрий Шепелев больше не будет вести шоу "В кругу друзей" на телеканале "Россия 1". Контракт с ведущим рассторгли в одностороннем порядке, ничего не сообщив публике. При этом передача до сих пор идет в эфире, но с новым ведущим.

Отец Жанны Фриске рассказал, что думает по поводу случившегося. Владимир утверждает, что внутри телевизионной тусовки о Шепелеве ходят не самые лучшие слухи. И сейчас ведущему путь практически везде закрыт.

"Очевидно, что он скандальный человек, который не может ужиться вообще ни с кем. У него даже друзей нет", – говорит мужчина.

По его словам, даже певица считала, что ее возлюбленный не обладает особым талантом. Многие не видят в Шепелеве настоящего профессионала. Работники нескольких каналов даже признавались в беседе с Владимиром, что за кадром Дмитрий ведет себя очень высокомерно и постоянно кидает понты, при этом на работе получить от него отдачу невозможно.

В последние годы у Шепелева плохо складывается карьера. Знаменитость часто пробует себя в новых проектах, однако они закрываются один за другим. Шоу на "России 1" стало еще одним шансом, который ведущему предоставили продюсеры, но заработать места в рейтинге так и не вышло.

Источник: Абзац

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