Винер честно признала себя плохой бабушкой

Тренер рассказала о личном

Знаменитый российский тренер по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала о личной жизни. Выдающаяся россиянка призналась, что считает себя далеко не самой лучшей бабушкой.



Такие выводы звезда озвучила на одном из недавних светских мероприятий, где поделилась своими мыслями о семье. Знаменитость отметила, что в свое время не смогла уделить достаточное внимание воспитанию сына, так как большую часть времени посвящала работе и спорту. Теперь, по ее словам, ей часто не хватает времени и на внуков.

Несмотря на это, звезда подчеркнула, что ее младшие наследники все равно питают к ней самые теплые чувства, как и гимнастки, с которыми она работает. Тренер объясняет это тем, что ее отношения с родными людьми и спортсменами строятся на доверии и взаимной привязанности.