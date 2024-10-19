Джастину Биберу стало хуже из-за шумихи вокруг Пи Дидди

Артист тяжело переживает публичный скандал

Еженедельно в Сети появляются провокационные видео, которые проливают свет на непростые отношения между Джастином Бибером и его бывшим продюсером Шоном Комбсом, более известным как Пи Дидди. Сперва были кадры, на которых рэпер грозится "весело провести время" с 15-летним певцом, потом их встреча спустя годы, где Паф обыскивает Бибера и грозит чем-то на ухо, а после появилась фиксация момента, на котором предположительно артист вынужденно стоит на коленях перед Комбсом, у которого была растегнута ширинка. Подобные публикации тяжело сказываются на моральном духе певца.

По словам источников, на фоне всей шумихи вокруг Дидди Джастин совершенно закрылся от окружающих. В свое время ему было очень тяжело переживать все потрясения, с которыми он столкнулся в молодом возрасте, поэтому повторения ситуации знаменитость не хочет.

Сейчас все члены семьи обеспокоены состоянием Бибера. Он выглядит более мрачным, чем обычно. Поэтому близкие переживают, что исполнитель снова может опуститься на дно, как это было несколько лет назад.

"Верю ли я, что он был замешан в какой-то дурацкой фигне? Да. Он был подростком. Он был крупнейшей поп-звездой в мире. Все беспокоились о нем, и мы не знали, выживет ли он. Люди пользовались всем, что он делал", – говорят знакомые о сложившейся ситуации.

При этом Джастин, вопреки слухам, не планирует делиться пережитым с общественностью. Все, чего он хочет – пережить этот тяжелый период и снова не впасть в депрессию, поскольку он нужен жене и их новорожденному ребенку.