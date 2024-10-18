Дмитрия Шепелева сняли с должности ведущего на "России-1"

Дмитрий Шепелев лишился работы на "России-1"
Дмитрий Шепелев. Кадр: YouTube
Его заменили на недавнего гостя программы

Неприятные перемены произошли в профессиональной жизни знаменитого российского телеведущего Дмитрия Шепелева. Выяснилось, что отец ребенка покойной Жанны Фриске остался без работы на федеральном канале "Россия-1". Молодой человек лишился должности ведущего популярного семейного шоу "В кругу друзей".

Журналисты обратили внимание на то, что с октября программу, где именитые гости и простые россияне делятся историями из жизни четвероногих товарищей, ведет артист Сергей Друзьяк. Мужчина прославился после роли Костика в сериале "257 причин, чтобы жить".

Дмитрий был ведущим этой передачи около года, однако причины его ухода с проекта остаются неизвестными. Примечательно, что всего полгода назад ставший новым ведущим артист сам был гостем шоу вместе со своим хвостатым любимцем – бордер-колли. Теперь же актер занял место шоумена.

Зрители привыкли видеть Шепелева в эфире программы, и его уход вызвал множество вопросов. Тем не менее, канал не дал официальных комментариев по поводу кадровых изменений, и остается неизвестным, что стало причиной замены ведущего.

К слову, ранее Алину Загитову убрали с "Первого канала".

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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