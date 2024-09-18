Авербух рассказал, что хочет сделать дочь олимпийской чемпионкой

Тренер мечтает увидеть триумф своей малышки

Тренер по фигурному катанию и олимпийский призер Илья Авербух уже строит планы на будущее своей новорожденной дочери, появившейся на свет в браке с актрисой Лизой Арзамасовой. Хотя малышка только что родилась, ее отец не скрывает своих амбиций и мечтает о том, что она пойдет по его стопам и станет олимпийской чемпионкой.



Счастливый отец поделился своими мыслями в одном из недавних интервью, отметив, что спортивная карьера может стать отличным путем для его дочери. Фигурное катание – это не только искусство, но и дисциплина, которая помогает раскрыть потенциал и научить добиваться целей.

Судя по всему, звездный отец рассчитывает, что крошка унаследует от него страсть к спорту и когда-нибудь выйдет на лед, а после станет чемпионкой. Более того, тренер надеется увидеть триумф своей малышки, несмотря на возраст. Крошка только родилась, а отцу уже 50 лет.