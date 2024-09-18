Авербух рассказал, что хочет сделать дочь олимпийской чемпионкой

Авербух подобрал будущую профессию для младенца от Арзамасовой
Илья Авербух. Фото: Александр Вепрев, CC BY-SA 4.0 /wikimedia.org
Тренер мечтает увидеть триумф своей малышки

Тренер по фигурному катанию и олимпийский призер Илья Авербух уже строит планы на будущее своей новорожденной дочери, появившейся на свет в браке с актрисой Лизой Арзамасовой. Хотя малышка только что родилась, ее отец не скрывает своих амбиций и мечтает о том, что она пойдет по его стопам и станет олимпийской чемпионкой.

Счастливый отец поделился своими мыслями в одном из недавних интервью, отметив, что спортивная карьера может стать отличным путем для его дочери. Фигурное катание – это не только искусство, но и дисциплина, которая помогает раскрыть потенциал и научить добиваться целей.

Судя по всему, звездный отец рассчитывает, что крошка унаследует от него страсть к спорту и когда-нибудь выйдет на лед, а после станет чемпионкой. Более того, тренер надеется увидеть триумф своей малышки, несмотря на возраст. Крошка только родилась, а отцу уже 50 лет.

Источник: Шоу "По душам" с Романом Костомаровым ✓ Надежный источник

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