Николь Кидман грубо оттолкнула Сальму Хайек на публике

Голливудские звезды явно что-то не поделили

На одном из светских мероприятий во французской столице произошел неожиданный и весьма неприятный инцидент между двумя голливудскими звездами – Николь Кидман и Сальмой Хайек. Блондинка оттолкнула свою 58-летнюю коллегу в момент, когда та попыталась обнять ее. По словам очевидцев, обе знаменитости планировали сделать совместное фото с популярной исполнительницей Кэти Перри, однако что-то пошло не так.



В какой-то момент Кидман по неизвестной причине неожиданно оттолкнула жгучую брюнетку. Один из очевидцев некрасивой сцены заявил, что женщина сказала Хайек фразу: "Не трогай меня". Этот жест вызвал удивление у присутствующих, так как актрисы, по мнению публики, состояли в неплохих отношениях.

Что послужило яблоком раздора, остается тайной. Пока ни одна из актрис не дала официальных комментариев относительно случившегося. Инцидент уже привлек внимание прессы и поклонников, вызывая множество обсуждений о том, что могло послужить поводом для столь резкой реакции со стороны Кидман.