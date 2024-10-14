Гастроли Бабкиной по Германии обернулись провалом

Публика не закотела видеть знаменитость

Известный музыкант Кевин МакКой, который выступал в составе группы Bad Boys Blue, рассказал об опыте сотрудничества с Надеждой Бабкиной. По его словам, он организовывал ее гастроли в Германии – всего ожидалось, что певица даст 15 концертов. Однако ее поездка в Европу обернулась фиаско.

По словам знаменитости, билеты на представления Бабкиной в стране особо не продавались.

"На залы в 2–3 тысячи мест были проданы, допустим, всего по 20–30 билетов. Почему-то не купили", – говорит он.

Позвать артистку на гастроли в Германию МакКой решил после приезда в страну Надежды Кадышевой. Он указал, что ее представления собрали невероятный аншлаг – билеты люди раскупили заранее. Но в чем причина такого отношения зрителей артист не до конца понимает.

В итоге бывший солист знаменитой группы пришел к выводу, что хоть обе певицы представляют народный репертуар, они совершенно разные. И если Кадышеву публика ценит и любит, то Бабкина им совершенно "не зашла".

МакКой признался, что его сотрудничество с Надеждой Кадышевой привело к хорошей дружбе. Несколько раз он даже бывал на ее семейных застольях, а ее супруг просто так подарил ему свои песни. С тех пор если артистка зовет его на торжество, то он обязательно к ней приезжает.

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