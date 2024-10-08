Сезонное выпадение волос: как остановить

Поможет сбалансированный подход к проблеме

Осенью многие часто сталкиваются с негативными последствиями смены сезона, что отражается на внешнем виде. Страдает не только кожа, но и волосы, которые начинают обильно выпадать. Эксперты женского журнала "Клео.ру" рассказали, что может помочь справиться с этой неприятной тенденцией.

Сперва нужно проверить состояние организма и нехватку в нем полезных микроэлементов. Особенное внимание стоит уделить жирным кислотам, биотину, ниацину, витаминам групп В, D и Е, омега. Они сильнее всего влияют на здоровье волос.

Далее следует пересмотреть свое питание и убрать из его булочки, шоколадки, прочие сладости. Вместо этого стоит добавить больше рыбы и полезных круп.

Также можно приобрести специальные шампуни от выпадения волос, которые помогут укрепить корни. Крайне важно не пересушивать голову феном, поскольку от этого сильно портятся волосяные луковицы. Переохлаждать их тоже не стоит.

И последнее – можно задействовать несмываемую косметику против выпадения. Это могут быть различные лосьоны, сыворотки и прочие средства.