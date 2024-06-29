"Племянница" Бабкиной заявила, что певица завидует ей и не признает родство

Девушку оскорбляет поведение знаменитости

Многие молодые артисты стараются привлечь внимание к своей персоне любыми способами. Так, начинающая исполнительница Ксения Аверьянова решила устроить публичные разборки с признанной звездой отечественной эстрады Надеждой Бабкиной.



Девушка утверждает, что является внучатой племянницей знаменитости. При этом Бабкина, по словам Ксении, категорически отказывается признавать родство. Молодая певица раскрыла неприятную правду о старшей коллеге и объявила, то Бабкина руководствуется завистью.

Ксения считает, что ее "родственница" завидует молодости и таланту восходящей звезды. Более того, по словам Аверьяновой, Бабкина с самого детства отговаривала племянницу идти в шоу-бизнес и не верила в ее успех.

"Возможно, какая-то зависть к молодой крови. Возможно, потому что не пошла по ее стопам в русское-народное", – рассуждает артистка.