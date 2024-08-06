Надежда Бабкина сильно похудела и опубликовала свежее фото

Певица очень изменилась

Российские знаменитости готовы на любые ухищрения для того, чтобы сохранить и продлить молодость. Например, популярная певица Надежда Бабкина часто прибегает к помощи косметологов и внимательно следит за своей фигурой. Недавно артистке удалось сильно похудеть, впрочем, некоторых поклонников результат даже несколько испугал.



На свежей фотографии Надежда Бабкина выглядит очень худой и даже хрупкой женщиной. Комментаторы в социальных сетях теряются в догадках: людям очень интересно, как пожилой артистке удалось избавиться от внушительной части веса.

Некоторые предполагают, что новая фотография подверглась профессиональной обработке в фотошопе. Другие считают, что Бабкина могла пойти на поводу у модного, но весьма сомнительного тренда, суть которого заключается в том, что знаменитости худеют за счет уколов, на самом деле предназначенных только диабетикам.

Как бы там ни было, свежая фотография Надежды Бабкиной произвела фурор. Многие считают, что "в теле" артистка выглядела лучше и здоровее. Мол, излишняя худоба придает ей болезненный и неестественный вид. Другие в восторге от похорошевшей певицы.

"Какой ужас, что они с собой делают? Искалечила себя! Надя, вы сами себе нравитесь? Зачем это все?" – пишут в Сети.

К слову, ранее люди были шокированы новой фотографией тяжелобольного Брюса Уиллиса.