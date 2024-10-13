Тейлор-Джой стал самым красивым мужчиной во всем мире

Ему пророчат роль нового Бонда

Лондонский косметолог Джулиан Де Сильва назвал нового самого красивого мужчину в мире, отобрав его по методу золотого сечения. Им оказался актер Аарон Тейлор-Джонсон, известный по картинам "Пипец" и "Анна Каренина".

Специалист утверждает, что 34-летней знаменитости удалось набрать 93,04%. Остальные кандидаты отставали от него, пусть и незначительно.

Второе место досталось Люсьену Лависконту, британскому актеру и исполнителю роли Алфи в сериале "Эмили в Париже", с результатом в 92,41%. Третье взял ирландец Пол Мескаль, сыгравшему Коммода Луция во второй части "Гладиатора" – он набрал 92,38%.

Роберт Паттинсон, который до этого был в рейтинге на первом месте, опустился на четвертую строчку. Его результат составил 92,15%.

Также в списке самых красивых мужчин в мире оказались Джек Лоуден, Джордж Клуни, Николас Холт, Чарльз Мелтон, Идрис Эльба и Шах Рукх Кхан.