Тейлор-Джой стал самым красивым мужчиной во всем мире

Назван самый красивый мужчина во всем мире
Аарон Тейлор-Джонсон. Фото: John Bauld from Toronto / wikimedia.org
Ему пророчат роль нового Бонда

Лондонский косметолог Джулиан Де Сильва назвал нового самого красивого мужчину в мире, отобрав его по методу золотого сечения. Им оказался актер Аарон Тейлор-Джонсон, известный по картинам "Пипец" и "Анна Каренина". 

Специалист утверждает, что 34-летней знаменитости удалось набрать 93,04%. Остальные кандидаты отставали от него, пусть и незначительно.

Второе место досталось Люсьену Лависконту, британскому актеру и исполнителю роли Алфи в сериале "Эмили в Париже", с результатом в 92,41%. Третье взял ирландец Пол Мескаль, сыгравшему Коммода Луция во второй части "Гладиатора" – он набрал 92,38%.

Роберт Паттинсон, который до этого был в рейтинге на первом месте, опустился на четвертую строчку. Его результат составил 92,15%.

Также в списке самых красивых мужчин в мире оказались Джек Лоуден, Джордж Клуни, Николас Холт, Чарльз Мелтон, Идрис Эльба и Шах Рукх Кхан.

Источник: Daily Mail

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