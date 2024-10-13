Тейлор-Джой стал самым красивым мужчиной во всем мире

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Лондонский косметолог Джулиан Де Сильва назвал нового самого красивого мужчину в мире, отобрав его по методу золотого сечения. Им оказался актер Аарон Тейлор-Джонсон, известный по картинам "Пипец" и "Анна Каренина".
Специалист утверждает, что 34-летней знаменитости удалось набрать 93,04%. Остальные кандидаты отставали от него, пусть и незначительно.
Второе место досталось Люсьену Лависконту, британскому актеру и исполнителю роли Алфи в сериале "Эмили в Париже", с результатом в 92,41%. Третье взял ирландец Пол Мескаль, сыгравшему Коммода Луция во второй части "Гладиатора" – он набрал 92,38%.
Роберт Паттинсон, который до этого был в рейтинге на первом месте, опустился на четвертую строчку. Его результат составил 92,15%.
Также в списке самых красивых мужчин в мире оказались Джек Лоуден, Джордж Клуни, Николас Холт, Чарльз Мелтон, Идрис Эльба и Шах Рукх Кхан.
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