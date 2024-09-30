Жизнь артистки пошла по наклонной

Популярная российская актриса Чулпан Хаматова, покинувшая нашу страну после начала конфликта с соседним государством, столкнулась с трудностями при продлении документов на проживание в латвийской республике. Проблема возникла из-за отсутствия у дамочки официального трудоустройства в европейской державе, без чего не обойтись. Впрочем, на родине беда женщины не вызывает сочувствие. Известный блогер Сорян буквально плюнул беглянке в лицо.



Общественник и пранкер Сурен Каграманов не стал стесняться в выражениях. В своем высказывании он обратил внимание на смехотворные условия, которые актриса поставила латвийским властям: либо предоставить ей условия для получения документов, либо она уезжает в другую страну. По мнению блогера, такое поведение выглядит абсурдно и нелепо.

Он напомнил, что в нашей стране женщина строила из себя нежного ангела – она собирала денежные средства для детей и юных россиян с тяжелыми недугами:

"Просто смешно смотреть на это вороватое лицо!" – отрезал пранкер.

Он также добавил, что поведение беглянки вызывает смех и недоумение, потому что только в нашей стране знаменитость могла выставлять условия, так как ее уважали и старались всегда выделить. Блогер уверен, что в Латвии, как и в других странах, таких привилегий она не получит:

"Потому что потаскали как последнюю проститутку по всем антироссийским эфирам и выкинули…"