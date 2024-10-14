Жена Natan прервала молчание о его измене с Лерчек

Девушка до сих пор не пришла в себя после увиденного

Несколько дней назад в СМИ появилось видео, как блогер Лерчек и рэпер Natan устроили ласки друг с другом во время съемок шоу "Звезды в джунглях". Для разведенной девушки эта интрижка не была большой проблемой, а вот женатого артиста раскритиковали люди в Сети. Они напомнили, что Натан Миров и раньше не славился пуританским поведением, и жена многократно прощала ему измены. Согласится ли она на это снова – большой вопрос.

Супруга артиста Анастасия Шевцова сперва предпочитала не комментировать скандал. Она намекала в соцсетях, что ей очень непросто от увиденного и просила не одолевать ее вопросами о личной жизни. Не так давно девушка все же прервала молчание.

"Знаю, вы все ждете от меня комментариев. Они все будут, но позже, когда я к этому буду готова", – написала Анастасия.

Известно, что в браке пара находится с 2012 года, за это время у них родилось двое сыновей. Ни Natan, ни Лерчек пока не комментировали слитое видео с их интимом.