Назван размер заработка Джигана на корпоративах

Рэпер весьма востребован

Продюсер Сергей Дворцов рассказал о доходах музыканта Джигана от корпоративных выступлений. По его словам, минимальный гонорар звезды составляет не менее 1,5 миллиона рублей за одно выступление. Эксперт по звездной тусовке подчеркнул, что исполнитель по-прежнему остается востребованным артистом, особенно среди молодежной аудитории, что поддерживает стабильный спрос на его концерты.



Особенно часто артист выступает за рубежом. Основными площадками для его корпоративных шоу стали такие локации, как Дубай и Кипр, где проживает большое количество его поклонников. Это связано не только с высокой популярностью музыканта в этих регионах, но и с комфортными условиями для проведения мероприятий.

Высокие гонорары и активная гастрольная деятельность за границей свидетельствуют о стабильном интересе к его творчеству и положительном восприятии аудитории.