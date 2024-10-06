Соседи Овсиенко устроили разборки из-за слухов о ее алкоголизме

Соседи Овсиенко устроили разборки из-за слухов о ее алкоголизме
Татьяна Овсиенко: Mariia Kuzovleva/wikimedia.org
Личная жизнь певицы не дает покоя окружающим

Соседка певицы Татьяны Овсиенко, ранее обвинившая знаменитость в пристрастии к зеленому змию, пожаловалась на травлю со стороны других жителей дома. Оказалось, что в многоэтажке начались настоящие разборки из-за слухов, касающихся личной жизни звезды.

По словам болтливой женщины, соседи активно настраивают всех против нее и обвиняют в клевете. Конфликт начался после того, как пенсионерка дала интервью, в котором заявила, что певица якобы ведет асоциальный образ жизни и часто устраивает шумные вечеринки.

Однако большинство жителей дома встали на защиту именитой исполнительницы. По их мнению, соседка распространяет недостоверную информацию и пытается создать конфликт на ровном месте. Люди, проживающие в одном доме с певицей, утверждают, что Татьяна ведет спокойный и приличный образ жизни, а подобные заявления основаны на личной неприязни и домыслах.

Источник: "Ты не поверишь!" на НТВ ✓ Надежный источник

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